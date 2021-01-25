اللواء رسول يعلن العثور على وثائق هامة لـ

2021/01/25 | 19:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم الاثنين، أن عملية ثأر الشهداء أسفرت عن العثور على وثائق مهمة لداعش في بغداد وا...

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