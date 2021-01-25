وزير المالية يجري تغييرات في عدة مناصب عليا

2021/01/25 | 19:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز وجه وزير المالية، علي علاوي، الاثنين، بإجراء عدة تغييرات في مناصب عليا داخل الوزارة.وجاء في كتاب صادر عن الوزارة بتاريخ اليوم (25 كانون الثاني 2021) امرا باحالة مدير عام عقارات الدولة علي كريم على التقاعد بناء على طلبه وتكليف حسين سليمان مدير عام الدائرة الادارية والمالية بمهام ادارة دائرة العقارات بالاضافة الى …

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