وزير الصناعة يفتتح مصنع إنتاج الثلاجات والعارضات المحلية بعد تطويره

2021/01/25 | 19:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افتتح وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز، الاثنين، معمل انتاج الثلاجات والمجمدات والعارضات الافقية والعمودية في شركة الصناعات الخفيفة، بعد تطويره لمواكبة الحداثة ومتطلبات السوق المحلي. وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز افتتح هذا اليوم، معمل الثلاجات والمجمدات والعارضات الأفقية والعمودية …

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