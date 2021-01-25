عقب حملات الدهم والتفتيش.. برلماني يحذر من العقوبات الجماعية

2021/01/25 | 19:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز حذر النائب رعد الدهلكي، الاثنين، من تداعيات ومخاطر تكرار سيناريو الاعتقالات العشوائية والعقوبات الجماعية بعد كل جريمة ارهابية، وذلك بعد حملة الاعتقالات العشوائية التي تحصل في محافظة صلاح الدين عقب الهجوم الأخير الذي استهدف الحشد الشعبي.جاء ذلك في بيان لمكتبه الإعلامي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه حيث أفاد الدهلكي، بان “جميع …

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