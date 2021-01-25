العمليات المشتركة توجز نتائج عملياتها في عموم المحافظات لهذا اليوم

2021/01/25 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن العثور على اسلحة واعتدة وعبوات ناسفة في عدد من المحافظات.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان قوة من الفرقة الاولى في قيادة عمليات الانبار عثرت على عبوة ناسفة مغطاة بالحشائش في منطقة البو جليب كما قامت الفرقة الاولى بواجب دهم و تفتيش في مناطق طوي و القرية العصرية والبو جليب و تم العثور على 13 عبوة ناسفة على شكل عبوة بلاستيكية سعة 20 لترا و قنبرتي هاون عيار 120 ملم من مخلفات داعش الارهابي حيث تم تفجيرها موقعيا .واضاف وفي المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك قامت قوة من الفرقة 11 بواجب تطهير وتفتيش قرية ربيضة وعثرت على 9 عبوات ناسفة أسطوانية الشكل محلية الصنع من مخلفات داعش الإرهابية، تم تفجيرها موقعيا، كما نفذت الفرقة ذاتها واجبا اخر في قرية هاور عثرت خلاله على كدس من مخلفات داعش يحتوي على 5 عبوات ناسفة و 9مساطر تفجير وجرى تفجير الكدس موقعيا .وتابع كما شرعت قوة من الفرقة 15 في قيادة عمليات غرب نينوى بواجب بحث و تفتيش في قرية الصمود حيث تم العثور على 3 عبوات ناسفة اسطوانية الشكل محلية الصنع من مخلفات داعش الارهابي و تمت معالجتها موقعيا .من جانبها شرعت قوة من الفرقة السابعة في قيادة عمليات الجزيرة بتفتيش مناطق شمال شرق نهر الفرات و حافة بحيرة الثرثار لتجفيف مصادر الارهاب حيث تم العثور على 13 صاروخا نوع غراد و 20 قنبرة هاون 120 ملم وقنبرة هاون عيار 60 ملم وتم معالجتها موقعيا .وفي قاطع عمليات الحشد الشعبي في نينوى قامت قوة من لواء 30 بواجب تطهير و تفتيش قرية ترجلة و عثرت على 5 عبوات ناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش الارهابي حيث تم معالجتها من قبل الجهد الهندسي للواء ذاته./انتهى9

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