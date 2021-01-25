القبض على /11/ متهما بسرقة المنازل والشروع بالقتل في الديوانية

2021/01/25 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ نفذت تشكيلات مختلفة من شرطة محافظة الديوانية حملة امنية استهدفت عددا من المناطق " .وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة " تم في الحملة التي تضمنت نصب نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة والتفتيش الدقيق للمركبات والاشخاص القبض على /11/ متهما بقضايا سرقة منازل المواطنين والشروع بالقتل وغيرها وحسب اوامر قضائية / انتهى

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