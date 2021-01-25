يحيى رسول: الكاظمي وجه بتوحيد الأجهزة الاستخبارية تحت اشرافه

2021/01/25 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، عن توحيد الاجهزة الاستخباراتية تحت اشراف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أمر بالتركيز على الجهد الاستخباراتي خلال المرحلة الحالية.

وبين رسول عن اتخاذ سلسلة اجراءات لاعادة النظر بالاستراتيجية التي تهدف للاستمرار بملاحقة داعش، معلنا عن تعاون كبير بين جميع الاجهزة الامنية في بغداد والمحافظات الاخرى، والشروع بعمليات نوعية ينفذها جهاز مكافحة الإرهاب، لافتة الى ان عملية ثأر الشهداء التي نُفذت في بغداد وقضاء الفلوجة والكرمة وهيت شمال الرمادي أسفر عنها القاء القبض على عشرة عصابات داعش والعثور على وثائق مهمة.

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