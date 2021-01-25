الكروي: البدء بالمرحلة الاولى من برنامج تعزيز “امن الارياف” المحررة

2021/01/25 | 20:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن النائب مضر الكروي، الاثنين، عن بدء تطبيق المرحلة الاولى من برنامج تعزيز ودعم امن الارياف المحررة في البلاد.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان وزارة الداخلية بدات بتطبيق فعلي لبرنامج مهم جدا لتعزيز امن الارياف المحررة في البلاد من خلال اعادة افتتاح مراكزجديد للشرطة ودعمها بالمفارز القتالية مع كل التجهيزات اللوجسيتية”.

واضاف، ان “اولى مراكز الشرطة الجديدة افتحت اليوم في حوض الطبج في ريف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) من اجل السيطرة على ملف امن اكثر من 20 قرية مترامية في خطوة مهمة من قبل وزارة الداخلية لتعزيز امن مناطق تعرضت الى هجمات ارهابية وتسببت في دمار هائل للقرى وسقوط الكثير من الضحايا في السنوات الماضية”.

واشار الى ان” هناك خطوات لافتتاح مراكز شرطة جديدة في ارياف اخرى في ديالى وبقية المحافظات من اجل بسط الامن والاستقرار بالتنسيق مع القوات الساندة من الجيش والحشود العشائرية والشعبية التي لعبت دور محوري وفعال في تامين المناطق والتضحية من اجل منع اي موطى قدم للارهابين”.

ويعد حوض الطبج من اكبر الارياف المحررة في ديالى ويقع شمال ناحية جلولاء ويضم اكثر من 20 قرية زراعية مترامية”.انتهى 25 ف

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