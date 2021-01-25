الزراعة تؤكد سيطرتها على بؤرة إنفلاونزا الطيور في صلاح الدين

2021/01/25 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، الإثنين، 25 كانون الثاني، 2021، سيطرة ملاكات الوزارة على مرض أنفلونزا الطيور الذي ظهر مؤخرا في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، فيما أوصى المواطنين بشراء البيض ولحوم الدجاج دون خوف.

وقال النايف في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الوزارة استنفرت كل جهودها وتمكنت من القضاء على بؤرة أنفلونزا الطيور واتلاف كل الدجاج المصاب في سامراء، من خلال تطبيق قانون الصحة الحيوانية"، مبينا أن "الوضع الان تحت السيطرة ولا توجد أي بؤرة أخرى في منطقة أخرى".

وأضاف أن "الوزارة وضعت منطقة عزل للمنطقة التي ظهر فيها المرض بحدود 3 كم، والوضع حاليا تحت السيطرة ولا توجد إصابات جديدة، وتم السماح لاهالي سامراء بتناول البيض والدجاج".

وأوضح أن "الأنفلونزا ظهر نتيجة الطيور المهاجرة الى العراق من الدول المجاورة"، لافتا إلى أن "المرض اصاب الطيور فقط ولا ضرر على الإنسان في ذلك، بالتالي لا خوف من تناول المواطنين البيض ولحم الدجاج".

وكانت وزارة الزراعة ، أعلنت الثلاثاء 19-1-2021، السيطرة على بؤرة انتشار انفلاونزا الطيور في محافظة صلاح الدين قبل أن تعالجها بالكامل.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إن " تم السيطرة وحصر الوباء في منطقة تبلغ مساحتها 3 كم وتوسعت جهود حصره إلى 10 كم ضمن ضمن قضاء سامراء لنضمن عدم انتشار المرض خارج هذه الرقعة".

وأضاف "اليوم كان لنا اجتماع في صلاح الدين مع المسؤولين المحليين في المحافظة وقد تم الاتفاق على اتخاذ جميع التدبيرات ونطمئن المواطنين بشراء الدجاج ومنتوجاته ولايوجد أي خطر".

ولفت إلى أن "بعض المحافظات أغلقت حدودها لمنع دخول الدجاج ومنتوجاته كاجراء احترازي تحوطا ولا يوجد أي تبليغ حكومي رسمي بذلك وهو اجراء خاص لكل محافظة خوفا من دخول الدجاج المهرب من خارج العراق القادم من إقليم كردستان".

واشار إلى إنه "تم تبليغ كل أصحاب الدواجن بضرورة الحراسة وابعاد جميع الطيور المهاجرة عن دواجنهم وباي طريقة حتى وأن وصل الأمر باطلاق العيارات النارية".

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