اللجنة المالية تضع سقفًا زمنيًا لانهاء مناقشة الموازنة.. أيام على تشريع “القانون المنتظر”

2021/01/25 | 20:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، موعد الانتهاء من مناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي للوكالة الرسمية، إن” اللجنة وضعت سقفا زمنيا الى نهاية الاسبوع الحالي لانهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 ووضع حلول مثمرة ومناسبة”.

واضافت التميمي ان”الاجتماعات متواصلة من اجل وضع خطة بعد قراءة مواد الموازنة والمناقشة بين اعضاء اللجنة “، موضحة انه “تم استضافة الكثير من المسؤولين وتقسيمهم على اللجان الفرعية للرئاسات الثلاث والوزارات بعد طلب البيانات والموازنات التفصيلية”.

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