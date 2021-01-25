2021/01/25 | 20:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خيّم الهبوط مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة اليوم الإثنين، مع مراقبة تطورات كورونا وحزمة التحفيز الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأوروبية تهبط عند الإغلاق بفعل قطاع السفر والترفيه) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأوروبية تهبط عند الإغلاق بفعل قطاع السفر والترفيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).