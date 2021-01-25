حماية عميد في الداخلية يعتدون بالرصاص الحي على أصحاب محلات

2021/01/25 | 20:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض مجموعة مدنيين وأصحاب محلات تجارية في منطقة الغزالية في بغداد الى اعتداء بإطلاق الرصاص الحي من قبل اثنى عشر عنصرا من حماية ضابط في وزارة الداخلية بعد ابعاد القوات الأمنية المسؤولة عن امن المنطقة.

واكد مواطنون ان الاعتداء جاء على خلفية ديون تخص زوجة عميد يعمل في مفتشية وزارة الداخلية مما ادى الى اصابة احد المدنيين بطلق ناري استقر في رأسه ، هذا وناشد المدنيون رئيس الوزراء ووزير الداخلية الى التدخل العاجل ومعاقبة المعتدين وفق القانون.

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