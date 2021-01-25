صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ

2021/01/25 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل83 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 43 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 83 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي- 43 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية .قطاع البلديات الاول 6 حالاتقطاع بغداد جديدة 9 حالاتقطاع الشعب 9 حالاتقطاع الاعظمية 6 حالاتقطاع الرصافة 7 حالاتقطاع الصدر 6 حالات_ 40 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي :7 حالات في مدينة الصدر .9 حالات في منطقة الزعفرانية6 حالات في منطقة الكرادة .3 حالات في كل من العبيدي و الدورة و زيونةحالتين في كل من المناطق التالية : البلديات والراشدية و الشعب .وحالة واحدة في المناطق التالية : الغزالية والغدير و ساحة الواثق .واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 74434 توفي منهم 1417 فيما اكتسب الشفاء 72474 ومتبقي قيد العلا ج 543 ".ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء"./انتهى9

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