مفوضية الانتخابات تناقش في جلسة موسعة الجدول الزمني للفعاليات الانتخابية

2021/01/25 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / عقدت اللجنة العملياتية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جلسة موسعة في مقر العمل اليوم الاثنين لعرض الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب المقبلة.وضمت الجلسة كلا من رئيس واعضاء مجلس المفوضين، ورئيس الادارة الانتخابية، ومعاونية للشؤون الفنية والشؤون الادارية والمالية، والامين العام لمجلس المفوضين ومديري الشعب والاقسام القانونية والفنية والادارية، فضلاً عن ممثل عن مكتب الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI) وخبير من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ( IFES).وتضمنت الجلسة عرض الجدول العملياتي الزمني والاستماع الى الملاحظات الفنية التي ابدتها الجهات ذات العلاقة على فقراته المتكونة من (119) فقرة التي تضم الفعاليات الانشطة الانتخابية كافة ابتداء من عملية التسجيل البايومتري وصولا الى اعلان النتائج، تمهيدا لاقرارة والمصادقة علية بصيغته النهائية من قبل مجلس المفوضين.يذكر ان الهدف الرئيس من الجدول الزمني للانتخابات هو مساعدة الإدارة الانتخابية على التحقق من إبقاء خططها وفعالياتها التحضيرية كافة ضمن المواعيد والحدود الزمنية المفروضة عليها قانونياً وإدارياً.ويوفر الجدول الزمني للانتخابات أيضاً معلومات مهمة لجمهور الناخبين، والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام حول مواعيد البدء في الفعاليات الانتخابية الأساسية ومواعيد الانتهاء منها، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية وفي تكوين صورة إيجابية عن الإدارة الانتخابية./انتهى8

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