تسجيل 94 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان

2021/01/25 | 20:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، عن تسجيل 94 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.ووفقاً لبيان الصحة في الاقليم، توزعت الإصابات في كل من أربيل 15، السليمانية 26، دهوك 48، كرميان 5.واكتسب 937 من المصابين بفيروس كورونا الشفاء، بواقع، أربيل 333، السليمانية 172، دهوك 361، كرميان 33، رابرين 38.وتم تسجيل حالة الوفاة الوحيدة في دهوك، حيث وصل عدد الوفيات التراكمي للوفيات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 3457.ووصل عدد الإصابات الكلي بكورونا في إقليم كردستان إلى 105702، شفي منهم 94427، ولا يزال 7818 يتلقون العلاج./انتهى9

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