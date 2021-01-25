الربيع العربي بعد عشرة أعوام

2021/01/25 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل عشر سنوات/ 2011، وفي مثل هذا اليوم 25 يناير، كنت أطلب من صديقي أن يأخذني إلى مطار الرياض؛ من أجل العودة إلى مدينة الإسكندرية التي كان قد مضى على استقراري فيها قرابة أربعة أشهر؛ بعد أن جعلتها على خط عودتي من بريطانيا خريف 2010.في ذلك الخريف الحَالِم بهدوئه المريب، جرت الرياح بما اشتهت السفن؛ وقليلا ما تفعل.

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