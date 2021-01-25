2021/01/25 | 20:39 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواجهة العراق والكويت ستقام من دون جمهور (Getty)

أجل وفد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، زيارته إلى العراق، والتي كانت مقررة اليوم الإثنين، من أجل الاطلاع على المنشآت الرياضية والخدمات المتوفرة في محافظة البصرة، قبل منحها حق استضافة خليجي 25 المقررة إقامتها نهاية العام الجاري.

ولم يكشف وفد الاتحاد الخليجي عن الأسباب الحقيقية لعدم حضوره، رغم تثبيت موعد الزيارة منذ أكثر من شهر، في الوقت الذي تنتظر فيه وزارة الشباب والرياضة العراقية واتحاد كرة القدم، تحديد الموعد الجديد للزيارة، من أجل الكشف عن جاهزية محافظة البصرة والمدينة الرياضية هناك.

من جهة أخرى، كشفت مصادر صحافية عراقية، أن عدم حضور الوفد الخليجي إلى البصرة، جاء بسبب تأخر إصدار سمة الدخول لكل من خالد الحاج وميرزا أحمد، المسؤولين عن تفقد المنشآت هناك.

وكان الجميع يأمل بزيارة الوفد الخليجي، والتي تتزامن مع مباراة العراق والكويت الودية المقررة بعد غد الأربعاء، والتي ستكون امتحانا حقيقيا للعراق لاستضافة البطولة، التي نقلت لأكثر من مرة، لعدم الجاهزية التنظيمية.

وكان وفد المنتخب الكويتي لكرة القدم، قد وصل مساء الإثنين إلى البصرة، عبر منفذ سفوان الحدودي، وكان في استقباله رئيس الهيئة التطبيعية بالعراق، إياد بنيان، ومحافظ البصرة، أسعد العيداني، والأمين العام للهيئة التطبيعية، محمد فرحان، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وسيخوض منتخب الكويت، يوم غدٍ الثلاثاء، وحدته التدريبية على ملعب البصرة الدولي، تحضيراً لمباراة الأربعاء، التي استدعى لها الإسباني، آندريس كاراسكو، مدرب الكويت، 23 لاعباً.

وفد منتخب الكويت وصل إلى محافظة البصرة عبر منفذ سفوان الحدودي، مساء اليوم الاثنين، عبر منفذ سفوان الحدودي، وفد...

Posted by ‎الاتحاد العراقي لكرة القدم - Iraq Football Association‎ on Monday, 25 January 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد "الخليجي" يؤجل زيارته للعراق.. ومنتخب الكويت يحط الرحال بالبصرة) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد "الخليجي" يؤجل زيارته للعراق.. ومنتخب الكويت يحط الرحال بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).