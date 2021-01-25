العراق ينفذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين بالإرهاب

2021/01/25 | 20:39 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت السلطات في نهاية نوفمبر الماضي حكم الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا الإرهاب(Getty)

نقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن مسؤولين أمنيين في العاصمة بغداد أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 من المدانين بتهم الإرهاب في سجن الحوت، جنوبي البلاد، وذلك في أول تنفيذ للعقوبة خلال هذا العام.

يأتي ذلك مع موجة من الجدل السياسي والشعبي حيال إعلان الرئيس العراقي برهم صالح المصادقة على المئات من أحكام الإعدام، عقب ضغوط سياسية واتهامات وجهت لصالح بشأن مماطلته في التوقيع على تلك الأحكام الصادرة من محاكم عراقية.

ونفذت السلطات، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حكم الإعدام بحق 21 مدانا بقضايا الإرهاب في سجن الناصرية، جنوبي البلاد أيضا.

ونقل عدد من المواقع الإخبارية المحلية العراقية معلومات بدت متطابقة حول تنفيذ حكم الإعدام مساء اليوم، الاثنين، بحق 3 مدانين بـ"الإرهاب" في سجن الحوت الواقع بمدينة الناصرية، جنوبي البلاد، ونقلت عن مصدر أمني قوله إن "التنفيذ جاء بعد مصادقة رئاسة الجمهورية".

ولم يصدر عن وزارة العدل العراقية المكلفة بالملف أي تعليق حتى الآن.

وأصدر تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في وقت سابق، بيانا عبر فيه عن تحفظه على الدعوات السياسية والحزبية التي أطلقتها بعض القوى السياسية بشأن تنفيذ الإعدام بمن صدرت بحقهم هذه العقوبة.

وأعلن التحالف تحفظه على "تصاعد الدعوات إلى إنزال عقوبة الإعدام والتهديدات بالقتل الجماعي لمن صدرت بحقهم أحكام الإعدام، إذ إن العديد من هذه الأحكام تفتقد لشروط المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

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