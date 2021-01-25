مدير مطار الموصل يوضح بشأن توقيع عقد لاعادة تأهيل المطار مع فرنسا

2021/01/25 | 20:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى كشف مدير مطار الموصل الدولي ،الثلاثاء، ان ماجرى اليوم هو توقيع مذكرة تفاهم حملت تعديلات لمذكرة سابقة وقال المهندس حيدر محمد علي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى اليوم توقيع مذكرة تفاهم لاعادة اعمار وتأهيل مطار الموصل على شرط ان تدخل فقرات المذكرة حيز التنفيذ لمدة ستة اشهر وهي …

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