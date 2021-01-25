يحيى رسول ينفي تراجع الكاظمي عن اقالة القادة الامنيين

2021/01/25 | 20:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد/ رصد اخباريأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الاثنين، صحة الوثائق المسربة بشأن امر اعفاء مدير خلية الصقور ابو علي البصري.وقال رسول في تصريح تلفزيوني تابعه “النور نيوز” اليوم “ان الوثائق التي تم تداولها في وسائل الاعلام هذا اليوم عن اقالة عدد من القادة الامنيين ومنهم ابو علي البصري …

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