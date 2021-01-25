بشار رسن يودع كأس امير قطر

2021/01/25 | 20:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج بشار رسن مع ناديه قطر من منافسات كأس قطر بخسارة الفريق امام الشمال القادم من الدرجة الثانية بركلات الترجيح بمباراة دور ال16 التي اشترك فيها الدولي العراقي اساسيا طوال دقائقها بالاضافة لتسجيله ركله ترجيحية.

تلقت شباك قطر الهدف الاول في الدقيقة الخامسة من المباراة تبعه ضغط من الفريق بمحاولات لتعديل النتيجة احدها من ضربة حرة من بشار رسن مرت جوار القائم قبل ان يقوم الدولي العراقي بصناعة هدف التعادل قبل نهائية الشوط الاول بدقائق.

في الشوط الثاني تلقى الخصم بطاقة حمراء في الدقيقة 55 بعدها بدقائق سجل بلايلي هدف التقدم لكن الفريق تلقى هدف التعادل في الدقيقة 67 بعدها استمر ضعط نادي قطر وان الفرص الثلاث التي صنعها رسن لم تاتي بالهدف الثالث ليستمر التعادل لغاية الحسم بركلات الترجيح لصالح الشمال

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