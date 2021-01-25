التخطيط: نافذة ’الحجز المسبق’ سرّعت تصنيف وتسجيل المقاولين

2021/01/25 | 20:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة التخطيط، الاثنين، أن نافذة الحجز المسبق أسهمت في الإسراع بعملية تصنيف وتسجيل المقاولين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (25 كانون الثاني 2021)، إن "الوزارة اتبعت اجراء نافذة الحجز المسبق منذ تسنم الوزير خالد بتال النجم"، مبينا أن "الهدف من هذه النافذة تسهيل الاجراءات واختصار الوقت في انجاز معاملات تصنيف المقاولين".

وأضاف، أن "النافذة تعمل لمدة 4 ايام في الاسبوع واليوم الخامس يكون للتدقيق"، لافتا الى أن "النافذة تستقبل يوميا 30 طلبا من الاحد الى الاربعاء على أن يلتزم المقاول بالحضور بعد يوم من التسجيل، حتى يتسلم معاملته بعد الانجاز".

وتابع، أنه "في حالة المعاملة غير المكتملة فهناك نافذة اخرى، يمكن من خلالها أن يتابع المقاولون حركة المعاملات الخاصة بهم"، مؤكدا أن هذا الاجراء اسهم في الاسراع بعملية تصنيف وتسجيل المقاولين والتي كانت تستغرق في السابق شهورا عدة".

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