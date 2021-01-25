2021/01/25 | 20:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية عن تسجيل 13 الف وفاة بفايروس كورونا في العراق منذ تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وبحسب الموقف الوبائي لوزارة الصحة الاتحادية، فإن العدد الكلي للاصابات بفايروس كورونا في العراق وصل الى 614576 اصابة في جميع المحافظات.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من الاصابة بفايروس كورونا وصل الى 583127 حالة شفاء اي نسبة 94.9%، كما سجل العراق 13 الف حالة وفاة بفايروس كورونا وهناك 18449 حالة اصابة تحت الرعاية الطبية المستمرة.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 13 الف وفاة بفايروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 13 الف وفاة بفايروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).