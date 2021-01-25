قوات امنية تدخل حالة الانذار القصوى (ج) في محافظة ديالى (صور)

2021/01/25 | 20:41 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد امر اللواء 52 في الحشد الشعبي أحمد جاسم، الاثنين، انتشار قوات من الحشد والشرطة الاتحادية في مناطق من محافظة ديالى ودخولها حالة الانذار القصوى "ج".

وذكر جاسم في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (25 كانون الثاني 2021)، ان "قوات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والجيش انتشرت على طول طريق آمرلي ديالى وفي باقي المناطق القريبة منه، تحسبا لأي طارئ قد يحدث او لصد هجمات محتملة من قبل تنظيم داعش على المناطق الامنة ولحماية اهالي تلك المناطق".

واضاف، ان "الحشد الشعبي كانت له عمليات استباقية في اليومين الماضيين على اثر العمليات المسلحة التي راح ضحيتها أكثر من عشرة اشخاص، حيث داهم اوكارا لداعش بالقرب من مناطق جبال حمرين واستولى على مؤون واعتدة ثقيلة وعجلة مفخخة إضافة الى عبوات ناسفة قيد الصنع ".

واوضح، ان "جميع أهالي تلك المناطق التي تم نشر القوات فيها متعاونون جدا مع قواتنا من حيث نقل المعلومات الاستخبارية التي تفيد بوجود بعض من عناصر التنظيم" معبرا عن ارتياح القوات المتمركزة بفضل تعاون المواطنين قائلا، ان "قوات الجيش والشرطة الاتحادية وبقية القوات الموجودة بحاجة ماسة الى تعاون أكثر من قبل المواطن لكي يتسنى لنا فرض السيطرة أكثر واستتباب الامن في صلاح الدين".

ا.ح

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