تحذير من “حركة متزايدة” لداعش في منطقة ستراتيجية بنينوى: نحتاج هجوماً فورياً

2021/01/25 | 20:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذر قائممقام قضاء مخمور في محافظة نينوى رزكار محمد، الاثنين، من زيادة تحركات تنظيم داعش في جبال “قره جوغ” الواقعة بالقضاء والتواصل عبرها مع محافظة كركوك بـ”سهولة تامة”، فيما دعا القوات الاتحادية إلى شن عملية عسكرية مشتركة مع قوات البيشمركة لاستهداف تواجد التنظيم هناك.وقال محمد، إن “تحركات تنظيم داعش في جبال قره جوغ زادت بصورة كبيرة وبات تواجده في هذه المنطقة يشكل خطراً كبيراً على الوضع الأمني في محافظتي نينوى وكركوك كونه يتحرك بسهولة تامة في هذه المنطقة التي تصل عناصره بالمحافظتين”.وأضاف أن “المنطقة التي يتواجد بها تنظيم داعش تقع في أقصى مرتفعات جبل قراجوغ، ومنها يرتبطون بطريق […]

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