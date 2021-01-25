لجنة نيابية: تثبيت موظفي عقود الكهرباء يشعل الخلافات بين الحكومة والبرلمان

2021/01/25 | 20:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، عن وجود مباحثات وخلافات بين الحكومة والبرلمان على شمول عقود وزارة الكهرباء بالتثبيت في موازنة 2021 والبالغ عددهم 109 الف موظف عقد.

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