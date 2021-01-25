مصدر يرد على المخاوف من انتشار مفخخات في عدد من مناطق بغداد

2021/01/25 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادرد مصدر أمني مطلع ، مساء الاثنين 25-1-2021، على المخاوف من انتشار عجلات مفخخة في عدد من مناطق العاصمة بغداد مساء اليوم.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعجلات وتحذيرات من تواجد سيارات مفخخة في مناطق المنصور وشارع النضال وأماكن أخرى في العاصمة".وبين المصدر إن " القوات الامنية المكلفة بمسك الامن في بغداد تلقت بلاغات عن تواجد سيارات مركونة الاولى خلف ماكسي مول في المنصور و الثانية في شارع النضال و الثالثة بالقرب من شركة الضلال".واضاف انه "بعد التحقق من تلك العجلات تبين إن اصحابها ركنوها وتم تفتيشها ولم يتواجد فيها ما يقلق ولا صحة لما ينشر عن كونها مفخخة".وتابع إن " القوات الامنية تتلقى يومياً العديد من الابلاغات وتتعامل مع الموقف بجدية والوضع أمن ومستقر في العاصمة اليوم".

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