العراق.. متنبئ يحدد موعد انتهاء موجات البرد في الموسم الحالي وتوقعاته بشأن أجواء شباط - عاجل

2021/01/25 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةحدد متنبئ جوي ، الاثنين 25-1-2021، موعد انتهاء موجات البرد في موسم الشتاء الحالي الذي شهد في الأيام الاخيرة أقوى موجة بردة دفعت بدرجات الحرارة للتراجع دون الصفر المئوي بعدة محافظات.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موجة البرد التي أثرت على البلاد منذ أيام تقريبا انتهت لكن هناك موجة أخرى قريبا ستكون مع نهاية شهر شباط وبداية شهر آذار، بعد ذلك نقول أن موجات البرد الشتوية انتهت تقريبا".وأضاف، أن "موجات البرودة خلال فصل الشتاء في العراق تنتهي في منتصف شهر آذار من كل عام"، مبينا أن "شهري كانون الأول والثاني يعتبران أكثر الشهور اللتي تنخفض فيهما درجات الحرارة والأشهر الأخرى تكون أقل شدة من موجات برد هذين الشهرين".وتوقع المتنبئ أن "ينتهي هطول الأمطار مناخيا في البلاد مع منتصف شهر أيار المقبل، لكن ربما يتمدد أو يتقلص نوعا ما".وفي وقت سابق، أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض دون الصفر في بغداد وخمس محافظات.وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية، أن "طقس اليوم الاثنين في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون اليوم صحواً مع مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض إلى الصفر في بغداد ودهوك وكركوك والموصل وتصل إلى تحت الصفر في محافظة ديالى".وأشارت إلى أن "يوم غد الثلاثاء، سيكون الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، صحواً إلى غائم جزئي مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وتابعت أن "طقس الأربعاء المقبل، سيكون في المناطق الثلاث غائم جزئي إلى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وتساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية".

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