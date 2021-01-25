العقود الآجلة للغاز الطبيعي ترتفع 4.5% مع توقعات انتعاش الطلب

2021/01/25 | 20:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 4.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات انتعاش الطلب.

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