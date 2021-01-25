الرجل والملح - سعود سالم

2021/01/25 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ميلانكوليا ٣-;- - الرجل الجدارورأى حصانا أبيض يندفع مسرعا، يبرز من وراء الأمواج، وينطلق على الشاطئ ..



يعدو .. وطفل صغير جالس على كومة من تبن البحر ينظر إليه مسحورا، وبدأ شيء ما يغلي في داخله، وعرق غزير يتصبب من جبينه ومن تحت إبطيه، وأحس بقميصه ملتصقا بظهره، ولسانه وكانه التصق بحلقه، وأحس بحاجة قاتلة إلى رشفة من سائل ما تبلل شفتيه ولسانه وحلقه المتيبس، فطلب بصوت واهن كاس ماء..، ثم ع ......





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