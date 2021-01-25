2021/01/25 | 20:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العنكوشي يفسخ عقد محترف إسباني ويدعم الديوانية بأربعة لاعبين جدد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/25 | 20:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنكوشي يفسخ عقد محترف إسباني ويدعم الديوانية بأربعة لاعبين جدد ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنكوشي يفسخ عقد محترف إسباني ويدعم الديوانية بأربعة لاعبين جدد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).