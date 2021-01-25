المالية النيابية تؤكد حسم مناقشة الموازنة مع نهاية الاسبوع الجاري

2021/01/25 | 20:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، موعد الانتهاء من مناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح تابعته /المعلومة/، إن “اللجنة وضعت سقفا زمنيا الى نهاية الاسبوع الحالي لانهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 ووضع حلول مثمرة ومناسبة”.

واضافت ان “الاجتماعات متواصلة من اجل وضع خطة بعد قراءة مواد الموازنة والمناقشة بين اعضاء اللجنة “، موضحة انه “تم استضافة الكثير من المسؤولين وتقسيمهم على اللجان الفرعية للرئاسات الثلاث والوزارات بعد طلب البيانات والموازنات التفصيلية”.



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