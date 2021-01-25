الزرفي: الاقتراض في موازنة ٢٠٢١ عشوائي و لا ينم عن رؤية متكاملة

2021/01/25 | 21:04 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادرأى النائب عدنان الزرفي، نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان الاقتراض في موازنة ٢٠٢١ عشوائي و لا ينم عن رؤية متكاملة و لا يحتوي على رؤية و جدوى اقتصادية.واشار الزرفي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “موازنة المحافظات قليلة غير ناهضة بالحاجات الاساسية، مع تضخم الموازنة التشغيلية بطريقة غيرة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: الاقتراض في موازنة ٢٠٢١ عشوائي و لا ينم عن رؤية متكاملة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: الاقتراض في موازنة ٢٠٢١ عشوائي و لا ينم عن رؤية متكاملة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي: الاقتراض في موازنة ٢٠٢١ عشوائي و لا ينم عن رؤية متكاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).