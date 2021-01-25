الزرفي: الاقتراض في موازنة ٢٠٢١ عشوائي و لا ينم عن رؤية متكاملة

2021/01/25 | 21:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرأى النائب عدنان الزرفي، نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان الاقتراض في موازنة ٢٠٢١ عشوائي و لا ينم عن رؤية متكاملة و لا يحتوي على رؤية و جدوى اقتصادية.واشار الزرفي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “موازنة المحافظات قليلة غير ناهضة بالحاجات الاساسية، مع تضخم الموازنة التشغيلية بطريقة غيرة …

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