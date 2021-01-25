اتحاد الجمعيات الفلاحية ينفي تسرب طماطم إيرانية ضمن صادرات العراق إلى السعودية

2021/01/25 | 21:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حيدر عبدالواحد، الاثنين، تصدير طماطم ايرانية الى السعودية على أنها عراقية، لافتاً الى ان العراق ينتج اكثر من 8 الاف طن من الطماطم يومياً وهو فائض عن حاجة السوق ب3 الاف طن.

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وقال عبد الواحد، خلال تصريح متلفز تابعه "ناس" (25 كانون الثاني 2021)، ان "وزارة الزراعة منحت اجازات تصدير لـ 7500 الف طن من محصول الطماطم الى خارج العراق، لكن ما خرج من المنافذ العراقية تحدده وزارة التجارة وليس شأن وزارة الزراعة".

واضاف ان "العراق وصل الى انتاج 8 الاف طن من الطماطم يومياً وهو فائض عن حاجة السوق العراقية بـ3 الاف طن"، لافتاً الى انه "رغم ذلك توجد طماطم مهربة في الاسواق تنافس المنتوج المحلي".

ورداً على سؤال، حول تصدير طماطم ايرانية الى السعودية على أنها عراقية، قال عبد الواحد "يستحيل ذلك، فالطماطم العراقية تتميز بجودتها وطعمها ونعمل على رصد ومنع مثل هكذا حالات تريد الاضرار بالمنتج العراقي المصدر".

واشار الى ان "الطماطم الايرانية والتركية تغزو الاسواق العراقية وهي اكثر من المحلية بسبب اختلاف العملة بين هذين البلدين والعراق حيث يتم ادخالها عن طريق التهريب"، مؤكداً ان "المنافذ الحدودية العراقية غير منضبطة ويتم ادخال محاصيل خارج الروزنامة الزراعية".

"UTV"

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