2021/01/25 | 21:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص دخول (16) صهريجا محملا بمادة الأوكسجين السائل قادماً من الكويت عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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