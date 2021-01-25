2021/01/25 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامل هوية إتحاد الإدباء بالتسلسل الرابع يروي حكايته الفريد سمعان ضحى من أجل وطن حر فإنتهت حياته في أرض الغربة الموصل – سامر الياس سعيد لاانكر سعادتي وانا احظى بهدية قيمة من جانب صاحب مكتبة خاني في مدينة دهوك حينما منحني نسخة من كتاب كان قد اصدره الراحل الاديب الفريد سمعان في عام 2015 تحت […]

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