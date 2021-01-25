2021/01/25 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة العراق 2003 -2018 مشكلات إعادة بناء الدولة في البلدان العربية مازن صاحب اهتم أهل الفكر بمضمون البناء سواء أكان لبناء قوة الدولة في مسلة حمورابي أم في عصور دولة المدينة في اليونان القديمة وصولاً إلى مفهوم الامبراطورية في صعودها وانهيارها ولكلّ منهما عوامل وفواعل رافعة وخافضة، لكن كتاب استاذنا الدكتور “علي عباس مراد” أستاذ […]

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