2021/01/25 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الي اختشوا ماتوا نفطياً – حسين الذكر مدخل : ان الحروب العالمية برمتها وبكل عمقها وتنوعها ما هي الا صراع اقتصادي مصلحي وجودي بحت ليست له علاقة اطلاقا بالشعارات المرفوعة فيه ..فالحقيقة الواعية توجد بمكان وطاولة أخرى ظلامية بعيدة عن اعين المتقاتلين والضحايا معا ..فثمة قرصنة عالية الجودة تجري على قدم وساق ..[…]

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