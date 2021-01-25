التطبيعية تكشف سبب اعتذار الوفد الخليجي عن الحضور الى البصرة

2021/01/25 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشفت الهيئة النطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، سبب اعتذار الوفد الخليجي من الحضور الى محافظة البصرة للاطلاع على البنى التحتية في المحافظة.

وقال رئيس الهيئة اياد بنيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “رسالة الاتحاد الخليجي لكرة القدم وصلت قبل ساعات واكدت اعتذار الوفد عن الحضور للبصرة”.

واوضح ان “الاعتذار جاء لسببين حسب كتابهم الاول لتأخر سمة الدخول لشخصين فقط و لاسباب امنية مرتبطة بالتقرير المستقبلية حول الوضع الامني وقدر تعلقه بعوده الوفد”.

يذكر ان العراق سيواجه الكويت ودياً يوم الاربعاء المقبل.



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