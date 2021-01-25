الاستخبارات العسكرية تعلن الاطاحة بمدرب 'الكواسر والقعقاع' في نينوى

2021/01/25 | 21:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن الاطاحة بمدرب ما يسمى بـ"الكواسر والقعقاع" في محافظة نينوى.

يتبع..

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