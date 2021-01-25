الحلبوسي ووزير الخارجية الكويتي يؤكدان مضاعفة الجهود المشتركة

2021/01/25 | 21:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة :أمر قبض ومنع سفر بحق مدير مصـرف حكـومي أضر بالمال العامأعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الاثنين، صدور حكمٍ بحقِّ المدير العام السابق للمصرف العراقيِّ للتجارة TBI،لإرتكابه خطأ جسيماً ترتَّب عليه الضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها بمبلغٍ يصل إلى (40,000,000) مليون دولار.

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