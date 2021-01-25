2021/01/25 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يبحث مع أمير الكويت مخرجات مؤتمر إعمار المدن المحرّرة الكويت – الزمان التقى رئيسُ مجلس النواب محمد الحلبوسي ، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح وبحثا تفعيل اللجان الحكومية والنيابية المشتركة بين البلدين مع تأكيد اهمية تفعيل مشاريع الإعمار ومخرجات المؤتمر الدولي للمانحين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء بحث التعاون بين البلدين […]

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