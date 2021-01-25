2021/01/25 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزاز يلبّي إحتياجات عائلة بائع الشاي الشهيد علي عامر الركابي بغداد – ندى شوكت استجاب رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز لاستغائة والد الشهيد علي عامر الركابي ،احد ضحايا التفجير الارهابي المزدوج في ساحة الطيران الخميس الماضي، الذي كانت صورته لحظة استشهاده من أكثر الصور تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي العربية، اذ سقط شهيداً […]

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