2021/01/25 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني: نرغب في التوصل إلى حل دستوري مع الحكومة الإتحادية أجواء إيجابية تسود مباحثات البرلمان مع الوفد الكردي بشأن حصة الإقليم بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن سادت اجتماعات اللجنة المالية النيابية مع اقليم كردستان الذي يزور بغداد ، للتباحث بشأن حصة اقليم كردستان ، اجواء ايجابية بعد التوصل الى اتفاق اولي يهدف […]

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