الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع تراجع شهية المخاطرة

2021/01/25 | 21:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خيّم الهبوط مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة اليوم الإثنين، مع مراقبة تطورات كورونا وحزمة التحفيز الأمريكية.

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