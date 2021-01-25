الحلبوسي يبحث مع وزيرَ الخارجية الكويتي تنسيق المواقف إزاء القضايا المهمة

2021/01/25 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع وزيرَ الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، مضاعفة الجهود المشتركة من خلال زيادة التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى اليوم الاثنين، والوفدُ المرافق له وزيرَ الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح”، مبينا ان “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على مضاعفة الجهود المشتركة من خلال زيادة التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”.

واضاف البيان، “كما ناقش اللقاء التطورات الإقليمية والدولية التي طرأت في المنطقة، فضلاً عن تنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين في المحافل الدولية إزاء القضايا المهمة”.

واستنكر وزير الخارجية الكويتي الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي طالت الأبرياء في العاصمة بغداد، مؤكداً دعم بلاده للعراق في مواجهة التحديات الإرهابية.

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