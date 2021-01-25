الحلبوسي يبحث مع الصباح امكانية تأجيل تسديد الديون التي بذمة العراق للكويت

2021/01/25 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع رئيسَ مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الديون المترتبة بذمة الحكومة العراقية للكويت، وإمكانية تأجيل سدادها، بسبب الأزمة المالية والوضع الاقتصادي الذي يمرُّ به العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى اليوم الاثنين، والوفد المرافق له رئيسَ مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح”، مبينا انه “في مستهل اللقاء هنأ الحلبوسي والوفد المرافق الشيخ الصباح بمناسبة إعادة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، متمنياً له النجاح والتوفيق”.

واضاف البيان، ان “اللقاء ناقش تعزيز آفاق التعاون بين العراق والكويت وفقا للمصالح المتبادلة في المجالات كافة، وأهمية تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة وتعزيز عملها، فضلاً عن تشكيل لجنة نيابية مشتركة لتفعيل التعاون ومتابعة الإجراءات الحكومية وتسريعها في مجال الاستثمار والتجارة والمناطق الحرة”.

وتابع، “كما بحث رئيس البرلمان مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي ملف الدفعات المتبقية من الديون المترتبة بذمة الحكومة العراقية للكويت، وإمكانية تأجيل سدادها، بسبب الأزمة المالية والوضع الاقتصادي الذي يمرُّ به العراق”، لافتا الى ان “اللقاء أكد على “ضرورةَ فتح الحدود بين البلدين أمام حركة التجارة بعد توقفها بسبب الجائحة، مع تشديد الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

وثمن رئيس البرلمان، بحسب البيان، “مواقف الكويت الداعمة للعراق خلال الأزمات، وآخرها أزمة جائحة كورونا، التي تمثلت بإرسال شاحنات الأوكسجين السائل الى المؤسسة الصحية”.

من جهته، قدَّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي تعازيه إلى العراق بضحايا التفجيرين الأخيرين في بغداد، مؤكداً دعم بلاده للعراق حكومةً وشعباً، واستمرار توسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين على الصعد كافة.

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