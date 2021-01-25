ديالى تصدر توجيهاً فورياً يحسم مصير “العشوائيات” وتؤكد: تضم 3 فئات

2021/01/25 | 21:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، عن اصدار توجيه فوري يحسم مصير العشوائيات السكنية داخل المحافظة.

وقال قائممقام قضاء بعقوب عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بعقوبة وبقية النواحي المرتبطة بها تنتشر حولها الكثير من العشوائيات السكنية التي تضم الاف الاسر المهجرة والنازحة والفقيرة منذ 2003 وارتفعت اعداها بشكل كبير بعد 2006 و2014 بسب تدفق النازحين من مناطق عدة”.

واضاف الحيالي،انه” قائممقامية بعقوبة اصدرت توجيه فوري يمنع ازالة اي عشوائية سكنية بالوقت الراهن مهما كانت الاسباب لحين حسم ملفها من خلال الحكومة الاتحادية وفق اطار انساني خاصة وان اغلب الاسر في وضع لايسمح لها بالانتقال الى مناطق اخرى بسبب الفقر والعوز المادي”.

واشار الى ان” ملف العشوائيات سيبقى معلق بانتظار برنامج او قرارات حكومية تحسم مصيره لافتا الى كل العشوائيات هي بالاساس مبنية على املاك الدولة لكن البعد الانساني يدفعنا الى التريث في اي حملة لرفع التجاوزات بالوقت الراهن بانتظار قرارات حاسمة من بغداد”.

وتنتشر في بعقوبة ونواجيها 5 عشوائيات تسكنها اكثر من 5 الاف اسرة اغلبها في وضع اقتصادي صعب جدا”.انتهى 25 ف

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