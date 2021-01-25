قوباد طالباني يصل الى بغداد

2021/01/25 | 21:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وصل قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كردستان الى العاصمة بغداد مساء اليوم الاثنين، ومن المقرر ان يبدأ بعقد سلسلة من الاجتماعات في اطار الزيارة.وقال سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ان وفد الاقليم سيعقد اجتماعا مع اللجنة المالية النيابية مساء اليوم./انتهى9

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