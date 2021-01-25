الكاظمي يلتقي شيوخ عشائر محافظة ذي قار

2021/01/25 | 21:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ إستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، جمعًا من شيوخ العموم لعشائر محافظة ذي قار ووجهائها.وقال الكاظمي في مستهل اللقاء، بحسب بيان مكتبه الاعلامي، إن “ذي قار تمثل نموذجًا للمحافظة المعطاءة، التي لم يتوقف أبناؤها عن بذل أرواحهم لحماية العراق بأكمله ومواجهة الإرهاب في كل الجبهات”.وأضاف “لقد حان الوقت لوقف المعاناة، والتفكير في بناء ذي قار وخدمة أهاليها الكرام، وهذا يحتم علينا التعاون والصبر لتحقيق ما نصبو إليه، ورغم أن ليس هناك من حلول سحرية، إلّا أن الحكومة عازمة على مواجهة التحدّيات والانتقال الى مرحلة البناء والتنمية رغم كل الصعوبات، فذي قار محافظة نفتخر بها وننتمي […]

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